Popsicles aux fraises

La recette que je propose aujourd’hui est faite à base d’ingrédients d’ici, soit des fraises, de la betterave, du jus de pomme et du sirop d’érable. Pour celles et ceux qui seraient sceptiques quant à l’utilisation de la betterave seront surpris par la complémentarité des saveurs ; en fait, le mélange des fraises, betterave et jus de pomme est si bon qu’il peut être consommé comme un smoothie.

Friandise glacée à la fraise

Préparation : 5 à 7 min

Congélation : 6 h

Rendement : 10 friandises

Ingrédients

1 petit panier de fraises (environ 20 fraises)

½ betterave rouge de taille moyenne

250 ml (1 tasse) de jus de pomme

1 c. à soupe de sirop d’érable

Préparation

1) Équeuter les fraises, les laver et les couper en deux.

2) Si ce n’est déjà fait, peler la moitié de betterave et la couper en très petits morceaux, puis bien la rincer à l’eau froide. (Il est également possible de râper la betterave.)

3) Mettre les fraises et la betterave dans un robot culinaire, ajouter le jus de pomme et le sirop d’érable et actionner le robot jusqu’à l’obtention d’un mélange bien crémeux (ajouter un peu d’eau si nécessaire).

4) Répartir le mélange dans un moule à friandises glacées, mettre au congélateur et laisser reposer 6 h, ou jusqu’à ce que les friandises soient congelées

