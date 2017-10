Des biscuits, que des biscuits !

Biscuits sandwichs au Nutella

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 15 minutes (3 fournées)

22 à 24 biscuits sandwichs

farine tout usage 250 ml (1 tasse)

250 ml (1 tasse) poudre de cacao 60 ml (1/4 tasse)

60 ml (1/4 tasse) bicarbonate de soude 1/2 c. à thé

1/2 c. à thé sel 1/2 c. à thé

1/2 c. à thé beurre non salé 60 ml (1/4 tasse), ramolli

60 ml (1/4 tasse), ramolli sucre 60 ml (1/4 tasse)

60 ml (1/4 tasse) cassonade 125 ml (1/2 tasse), tassée

125 ml (1/2 tasse), tassée œuf 1

1 Nutella 80 ml (1/3 tasse)

80 ml (1/3 tasse) vanille 1 c. à thé

Garniture au Nutella

beurre non salé 80 ml (1/3 tasse), ramolli

80 ml (1/3 tasse), ramolli Nutella 60 ml (1/4 tasse)

60 ml (1/4 tasse) sucre glace 330 ml (1 1/3 tasse)

330 ml (1 1/3 tasse) sel 1/4 c. à thé

1/4 c. à thé lait 2 c. à thé

Placer une grille au centre du four. Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Tapisser trois plaques à cuisson de papier parchemin (ou réutiliser la même deux fois).

1. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre de cacao, le bicarbonate de soude et le sel.

2. Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne, battre le beurre avec le sucre et la cassonade jusqu’à ce que le mélange soit léger et gonflé, environ 3 minutes. Ajouter l’œuf et battre 1 minute, en raclant la paroi et le fond du bol. Ajouter le Nutella et la vanille et battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Régler le batteur à basse vitesse, puis incorporer le mélange d’ingrédients secs.

3. Prélever 2 c. à thé de pâte et façonner une boule. Mettre 16 boules sur une plaque, en les espaçant de 2,5 cm (1 po). Cuire au four, une plaque à la fois, jusqu’à ce que les biscuits soient gonflés et craquelés, 5 ou 6 minutes. Laisser tiédir 1 minute, puis transférer sur une grille pour laisser refroidir. Façonner le reste des boules et les faire cuire en deux autres fournées.

4. Pour la préparation de la garniture au Nutella : dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne-élevée, battre le beurre avec le Nutella jusqu’à ce que le mélange soit léger et gonflé, environ 2 minutes. Ajouter le sucre glace et le sel, puis battre à basse vitesse jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Augmenter la vitesse à moyenne et battre 1 minute. Ajou-ter le lait et battre 2 minutes. Trans-vider la garniture dans une poche à douille munie d’une petite douille étoilée.

5. Tourner la moitié des biscuits à l’envers et, à l’aide de la poche à douille, étendre environ 1 c. à soupe de garniture sur chacun, puis recouvrir avec l’autre moitié des biscuits.

Notes

• Utiliser un cacao foncé, de bonne qualité, pour obtenir un biscuit bien chocolaté.

• Les biscuits cuits peuvent être conservés dans un contenant hermétique pendant 2 jours avant d’être garnis de la crème au Nutella.