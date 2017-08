Très facile à réaliser, le flan aux haricots et pommes de terre plaira à tout le monde et est idéal lors d’un repas-partage, peu importe le moment de la journée. Pour ma part, j’aime le garnir de pesto maison, ou sinon d’un filet d’huile d’olive et de quelques feuilles de basilic frais.

Préparation: 25 minutes

Cuisson: 45 minutes

Portions: 4 à 6

Ingrédients

1 barquette de haricots (env. 625 ml / 2 1/2 tasses), lavés et coupés en deux

5 pommes de terre de grosseur moyenne

75 ml (1/3 tasse) d’oignon haché finement

2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive

5 c. à soupe de parmesan râpé

2 œufs

Sel, muscade

Beurre pour le moule

Quelques cuillères à soupe de chapelure

Préparation

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Faire bouillir les haricots; ils doivent être bien cuits, mais pas défaits. Laisser refroidir. Laver les pommes de terre et les faire bouillir avec la peau. Dès qu’elles sont bien cuites, enlever la peau et, à l’aide d’un presse-purée, les écraser (elles doivent être encore chaudes). Dans une poêle, cuire l’oignon dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit bien tendre. Ajouter l’oignon et le parmesan à la purée de pommes de terre et mélanger, puis incorporer les œufs. Ajouter les haricots et remuer délicatement pour ne pas trop les écraser. Ajouter du sel et de la muscade au goût. Beurrer un moule à pain ou à tourtière, saupoudrer de chapelure et y transférer la préparation. Taper délicatement le moule sur le comptoir afin que le mélange soit bien tassé. Cuire au four 45 minutes. 10 Laisser refroidir avant de démouler. Servir garni de pesto maison, ou d’un filet d’huile d’olive et de quelques feuilles de basilic frais.

À lire aussi: Recettes: des oeufs du déjeuner au souper