Gaspacho de fruits et de légumes verts

Préparation: 15 minutes

Temps de repos: 2 heures

Donne 4 portions

Ingrédients

1 concombre anglais, pelé

1/2 melon miel, pelé et épépiné

1 piment jalapeño, épépiné et coupé en 2

125 ml (1/2 tasse) de persil frais

60 ml (1/4 tasse) de feuilles de menthe

60 ml (1/4 tasse) de feuilles de coriandre

1 gousse d’ail

180 ml (3/4 tasse) d’eau (ou d’eau de coco)

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Le jus et le zeste de 1 citron

Sel et poivre

Préparation

Couper 60 ml (1/4 tasse) de concombre en brunoise (petits dés). Couper le reste du concombre en cubes. Réserver. Couper 60 ml (1/4 tasse) du melon en brunoise (petits dés). Couper le reste du melon en cubes. Réserver. Dans le bol du mélangeur électrique (blender), déposer tous les ingrédients. Réduire en une purée lisse. Rectifier l’assaisonnement au besoin ou ajouter de l’eau si la purée est trop épaisse. Réfrigérer le gaspacho au moins 2 heures. Servir très froid avec les dés de concombre et de melon en garniture.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.

