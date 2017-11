Gâteau de Mantoue (torta mantovana)

Mantoue est une petite ville italienne de la région de la Lombardie, réputée pour la beauté de son architecture et le charme médiéval de son centre. Mantoue est aussi connue pour sa tradition culinaire raffinée et pour plusieurs recettes vraiment gourmandes. Parmi celles-ci, on trouve la torta mantovana, qui aurait été apportée par Isabelle d’Este, marquise de Mantoue, à la cour des Médicis dans les années 1490. C’est un gâteau un peu rustique qui séduit par la simplicité de ses ingrédients et de son goût.

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 35 minutes

Portions: 6 à 8

Ingrédients

330 ml (1 1/3 tasse) de farine

1 c. à thé de poudre à pâte

3 jaunes d’œufs + 1 œuf entier

160 ml (2/3 tasse) de sucre

250 ml (1 tasse) de beurre

Le zeste d’un citron

1 pincée de sel

80 ml (1/3 tasse) d’amandes tranchées

Sucre glace pour garnir (facultatif)

Préparation