La belle vie d’Anne-Marie Withenshaw

Royal Rosélys

Ma famille et moi, on a un nouvel endroit de prédilection pour les occasions spéciales : le Rosélys ! Rouvert depuis moins d’un an, le resto de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth (autrefois Le Montréalais) a subi un revamping spectaculaire. Difficile de ne pas être impressionné par le décor aussi audacieux que luxueux. Que l’on s’installe au bar ou sur une somptueuse banquette de velours, on se laisse gâter par un menu « bistronomique » inspiré – du plateau de fruits de mer au cheeseburger avocat et bacon – qui fait la part belle aux produits locaux, tels le flanc de porc de chez Gaspor (de Saint-Jérôme) ou la tartine de Bleu d’Élizabeth (de Sainte-Élizabeth-de-Warwick).

Le brunch du week-end est étourdissant avec ses gourmandises. Entre le bar à huîtres/sushis pour les adultes et celui à friandises destiné aux enfants, impossible de résister ! La cuisine, ouverte, propose une station à crêpes flambées, des plats chauds qui suivent les saisons, en plus des salades, des smoothies et de tout ce qui compose un excellent petit-déjeuner. Avant de quitter, on passe sans faute au marché Artisans, l’épicerie fine de l’hôtel où l’on trouve de tout. Rosélys, 900, boul. René-Lévesque Ouest, restaurantroselys.com

Café aromatisé

Le lait a un nouveau concurrent : la boisson de noix de macadamia. Assez sucrée, elle a une texture veloutée qui rappelle le lait de coco. De toutes les boissons végétales, c’est celle que je préfère en latté, et je me réjouis de la voir faire son apparition dans de nombreux cafés (le Club Espresso Bar sur le Plateau et le Barley dans Saint-Henri, entre autres). Elle est encore rare en épicerie, quoique certains Provigo offrent la marque Suncoast Gold, alors qu’en ligne, on trouve les produits Milkadamia sur amazon.ca et naturamarket.ca.

J’aime le linge de maison Mezari

Parmi les plus belles images de carte postale de Montréal, il y a la Biosphère, bordée par le fleuve Saint-Laurent. Ce paysage urbain a désormais sa place dans ma cuisine, sur un duo de linges à vaisselle Mezari ! Création de l’artiste Stephanie Coleman, cette charmante collection de linge de table mettant en vedette la métropole est l’une des nombreuses découvertes que l’on peut faire sur tastebudsboutique.com, un marché virtuel québécois.