La belle vie d’Anne-Marie Withenshaw

Folle de ramens

Les restos de ramens se multiplient à Montréal. C’est chez Kazu, rue Sainte-Catherine Ouest, coin Saint-Marc, que s’est faite mon initiation à cette soupe-repas-culte, et ce minicomptoir japonais toujours bondé demeure l’un de mes prefs. Dans le même quartier, j’ai récemment découvert l’abordable Ichifuku : bouillons préparés avec de l’eau de source et nouilles confectionnées dans la vitrine. Charmant !

kazumontreal.com; ichifuku.ca

La rentrée pour les baristas en herbe

Préparer et déguster mon café est l’un des grands plaisirs de ma routine matinale. Pour mieux maîtriser la confection de mes cortados et cappuccinos – et apprendre à faire un joli cœur dans la mousse de lait –, je retourne en classe !

Unique au pays, l’Académie de café de Montréal célèbre son premier anniversaire cet automne. Chris Capell, spécialiste du grain noir, et son associé David Lalonde, champion barista, souhaitent aider les accros à la caféine à préparer la divine boisson selon les règles de l’art. « Tout le monde peut faire un meilleur café », fait valoir Chris. On y offre des classes théoriques et pratiques, des dégustations, ainsi qu’un populaire cours d’Art latte qui permet de frimer sur les réseaux sociaux !

Leur prix varie de 60 $ à 85 $, à l’exception de la formation barista intensive, dont le coût est de 500 $. Ouverte aux professionnels de la restauration comme aux amateurs passionnés, cette dernière se déroule sur une fin de semaine. academiedecafedemontreal.com

Ketchup maison

La récolte de tomates a été généreuse ? Bob le Chef m’a refilé sa recette de ketchup maison. La voici.

1) Mettre 6 tomates dans une casserole d’eau bouillante environ 30 secondes, puis les retirer et les plonger dans un bol d’eau glacée. Enlever la pelure et couper les tomates en cubes.

2) Dans un chaudron, sur feu moyen-vif, chauffer un peu d’huile d’olive, un oignon haché et 200 ml de cassonade. Laisser fondre la cassonade et cuire 2 ou 3 minutes en remuant, puis ajouter 100 ml de vinaigre de vin rouge.

3) Ajouter les cubes de tomate, une gousse d’ail hachée, du sel et du poivre au goût. Bob assaisonne avec une pincée de cannelle, moi avec 15 ml de sauce Worcestershire.

4) Laisser mijoter environ 1 heure à feu doux. Le ketchup maison se conservera de 8 à 10 jours au réfrigérateur.