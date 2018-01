La belle vie d’Anne-Marie

Direction: les Laurentides

Il y a peu, j’ai redécouvert l’Estérel Resort, petit paradis douillet aux abords du lac Dupuis, dans les Laurentides, et j’y planifie déjà mon prochain moment d’évasion.

J’ai été absolument charmée par ce lieu de villégiature unique et ses spacieuses suites avec foyer, salle à manger et cuisinette bien équipée – des coupes à champagne à la cafetière Nespresso, tout y est. Conseil d’habituée : on opte pour la suite Évolution 1112, avec son bain à remous extérieur privé et sa fenestration mur à mur qui permet de profiter de la vue à couper le souffle.

Gros coup de cœur pour le chef exécutif Jean-Luc de la Bruère, sympathique personnage qui chapeaute les cuisines des trois restaurants gastronomiques qu’on trouve sur place. La prestigieuse cave à vin du Bistro à Champlain fait rêver : elle compte plus de 8 000 bouteilles. On peut la visiter gratuitement tous les jours, entre 16 h 30 et 18 h 30.

Plusieurs forfaits sont proposés, comprenant tous un accès au spa nordique quatre saisons (avec piscines panoramiques, feu central, saunas et bain polaire). Les amoureux des sports d’hiver peuvent profiter des attraits du lac Dupuis en raquettes, en skis de fond ou en patins. esterel.com