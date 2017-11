Les meilleures scènes de bouffe au cinéma

Initié par le chef Jean Soulard et la productrice Lucie Tremblay, Cuisine, cinéma et confidences est le rendez-vous par excellence des épicuriens. La programmation du festival met en valeur la cuisine d’ici et d’ailleurs avec des classiques et des nouveautés en fiction et en documentaire. Des conférences suivront certaines projections, et des chefs proposeront des menus inspirés des films à l’affiche. Christian Bégin, « épicurieux de nature », est le porte-parole du festival.