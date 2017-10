Les prêt-à-cuisiner: quel service choisir?

Missfresh

: des menus prêts en moins de 30 minutes, conçus à partir de produits locaux et saisonniers. On propose 12 recettes par semaine. Il existe différents types de boîtes: la boîte végétarienne, la boîte du chef (sélection de Missfresh), la boîte personnalisée et la boîte Kilo Solution (sélection de la Dre Isabelle Huot, contrôlée en calories). Il existe également des boîtes de collations et de boissons.: une grande variété de menus parmi lesquels on peut faire son choix. L’emballage est isolant et 100 % recyclable. On peut prendre jusqu’à six semaines d’abonnement.: on peut commander des repas jusqu’à six semaines à l’avance et annuler à tout moment.: presque partout au pays, à l’exception de quelques régions.: de 7,49 $ à 8,99 $/ portion. missfresh.com