Muffins aux lentilles vertes, thé vert et chocolat blanc

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 25 à 30 minutes

Portions: 10 à 12 muffins

Ingrédients

210 g (1 tasse) de lentilles vertes en conserve, rincées et égouttées

1 oeuf

250 ml (1 tasse) de lait ou de boisson de soya enrichie

250 g (1 tasse) de compote de pomme sans sucre

125 ml (1/2 tasse) d’huile de canola

160 g (1 1/4 tasse) de farine de blé

65 g (1/2 tasse) de farine non blanchie

75 g (1/3 tasse) de cassonade

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude

10 ml (2 c. à thé) de thé matcha

40 g (1/4 tasse) de morceaux ou de pastilles de chocolat blanc (environ 1/2 carré par muffin)

Préparation

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 ºC (375 ºF). Huiler des moules à muffins ou les chemiser de 12 cassolettes en papier. Au robot culinaire, réduire les lentilles en purée. Ajouter l’oeuf, le lait, la compote de pomme et l’huile. Mélanger quelques secondes et verser la préparation dans un grand bol. Dans un autre bol, mélanger les farines, la cassonade, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et la poudre de thé matcha. Verser les ingrédients humides sur les ingrédients secs et mélanger délicatement à la spatule, juste assez pour humecter les ingrédients. Répartir la moitié de la pâte dans les moules à muffins. Ajouter le chocolat blanc et recouvrir du reste de la pâte. Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte propre. Démouler et laisser refroidir.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.

Les opinions émises dans cet article n’engagent que l’auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de Châtelaine.