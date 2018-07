Nachos de patate douce

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 25 minutes

4 portions

Ingrédients

2 patates douces, lavées et coupées en fines tranches au couteau ou à la mandoline

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Sel et poivre

115 g (1 tasse) de fromage Monterey Jack, râpé

270 ml de haricots noirs, rincés et égouttés

1 poivron rouge, coupé en dés

1 tomate, coupée en dés

1 avocat, coupé en dés

1 mangue, coupée en dés

1 lime, en quartier

Sauce piquante (facultatif)

Préparation

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (parchemin), tapisser les tranches de patate douce sans trop les empiler. Verser un filet d’huile d’olive. Poivrer généreusement et saler légèrement. Cuire les patates douces de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Ajouter le fromage et poursuivre la cuisson 5 minutes. Ajouter le reste des ingrédients sur le dessus des machos de patate douce. Garnir de quartiers de lime et de sauce piquante, si désiré.

Bon à savoir

La mandoline est un instrument de cuisine très pratique pour couper efficacement et de façon sécuritaire nos fruits et nos légumes en tranches minces. On obtient des tranches de grosseur uniforme, ce qui facilite la cuisson des ingrédients.

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.

Les opinions émises dans cet article n’engagent que l’auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de Châtelaine.