Nos découvertes culinaires de l’été

Les Minettes s’invitent à l’apéro



Salées, sucrées, croquantes, en sac, en pot ou en bouteille, les gourmandises des Minettes sont confectionnées à la main, à Montréal, par Pascale et Marie-Claud Rémond. « Les Minettes », c’est le surnom que le défunt chef Patrick Rémond avait donné à ses deux filles, en plus de leur léguer un amour profond des bonnes et belles choses. Craquelins, confit d’oignon et amandes sablées deviennent vite des essentiels de l’apéro et des pique-niques, ou encore des cadeaux d’hôte qu’on a hâte d’offrir. lesminettes.ca [G.V.-m.]