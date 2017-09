Nouveautés gourmandes de l’automne

Recette de thé chaï Pour préparer cette boisson réconfortante et exotique à la maison, voici la recette de Gabriel (pour 1 litre de chaï).

1. Dans une casserole, porter 500 ml d’eau à ébullition et y ajouter 4 c. à thé de mélange à chaï. On peut « pimper » son thé en y ajoutant du gingembre frais haché ou de la cardamome fraîchement moulue.

2. Couvrir et laisser mijoter de 3 à 5 minutes sur feu moyen.

3. Ajouter de 2 à 4 c. à thé de sucre, au goût, et 500 ml de lait. Chauffer et laisser mijoter 5 minutes. Filtrer et servir.