Pain de viande farci en croûte

Cette recette est une variante du pain de viande classique – un plat qui peut être réinventé à l’infini. Je le propose ici avec un cœur d’œufs cuits durs et une «coquille» de pâte feuilletée. On peut le servir accompagné d’un légume au choix ou d’une bonne salade verte.

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 50 minutes

Portions: 4 à 6

Ingrédients

3 œufs

La mie d’une tranche de pain

60 ml (1/4 tasse) de lait

600 g (env. 1 1/2 livre) de bœuf haché

80 ml (1/3 tasse) d’oignon, haché finement

2 c. à thé de romarin frais, haché finement

1 c. à thé de thym frais, haché finement

2 ou 3 feuilles de sauge fraîche, hachées finement

4 c. à soupe de parmesan râpé

Sel, poivre

1 emballage de pâte feuilletée en rouleau (idéalement de forme rectangulaire)

Préparation

Déposer les œufs dans une casserole haute et les couvrir d’eau froide. Porter à ébullition, puis faire cuire de 8 à 10 minutes à feu moyen. Retirer du feu et rincer les œufs à l’eau froide; laisser refroidir, puis écaler et réserver. Faire tremper la mie de pain dans le lait, environ 5 minutes. Dans un bol, bien mélanger la viande, l’oignon, les fines herbes et la mie de pain préalablement essorée. Ajouter le parmesan, saler et poivrer, puis mélanger. Étendre la viande sur une feuille de papier ciré ou parchemin et former un rectangle. Déposer les œufs cuits durs au centre. Rouler le rectangle de viande en commençant par l’extrémité longue et en relevant le papier au fur et à mesure, puis sceller les extrémités et les bords ensemble en les pressant. Mettre la pâte feuilletée sur une plaque tapissée de papier parchemin et déposer le pain de viande au centre. Replier les bords de pâte pour bien emballer le pain de viande. Faire des incisions sur le dessus à l’aide d’un couteau.* Cuire au four préchauffé à 190 °C (375 °F) pendant environ 40 minutes. Laisser tiédir avant de couper en tranches.

* Afin que le pain de viande soit encore plus appétissant, on peut le badigeonner d’un œuf battu avant de le mettre au four.