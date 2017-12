Pain perdu au panettone

D’origine italienne, le panettone est un pain de type brioche aux raisins secs, fruits confits et zestes d’agrumes. Comme il est déjà sucré et bien aromatisé, nul besoin d’ajouter de sucre ou d’épices dans cette recette. Il suffit de garnir son pain doré selon ses goûts et de le savourer en bonne compagnie!

Préparation: 2 minutes

Cuisson: 4 minutes

Portions: 4

Ingrédients

2 œufs

300 ml (environ 1 1/4 tasse) de lait

1 c. à soupe de beurre

4 bonnes tranches de panettone

Garnitures au choix: sirop d’érable, yogourt, petits fruits, sucre glace…

Préparation