Poires au muscat, sauce au chocolat

Question de goût (ou d’enfants), il est possible d’omettre le vin dans cette recette et de simplement faire cuire les poires dans le sirop et les épices. Si on n’a pas de muscat à portée de main, on peut aussi utiliser du vin blanc ou rouge et ajouter un peu de sucre.

Préparation: 5 minutes

Cuisson: 40 minutes

Portions: 4

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de vin muscat

750 ml (3 tasses) d’eau

1 bâton de cannelle

4 ou 5 clous de girofle

1 anis étoilé

3 gousses de cardamome

250 ml (1 tasse) de sucre de canne

4 poires mûres, mais encore fermes

Pour la sauce

160 ml (2/3 tasse) de pépites de chocolat noir (ou mi-sucré)

100 ml (entre 1/3 et 1/2 tasse) de crème 35 % (ou de lait 3,25 %)

Pistaches écrasées pour décorer (facultatif)

Préparation

Dans une casserole à large rebord, verser les liquides. Ajouter les épices et le sucre; bien mélanger. Peler les poires et couper leur base afin qu’elles puissent tenir debout, en prenant soin de leur laisser le pétiole (la queue). Mettre les poires dans la préparation liquide et faire cuire à feu moyen pendant 40 minutes – les poires doivent être tendres, mais sans se défaire. Retirer les poires du sirop, bien égoutter et laisser refroidir complètement.* Préparer la sauce au chocolat quelques minutes avant de servir les poires en faisant fondre le chocolat dans la crème au bain-marie. Verser la sauce au chocolat en filet sur les poires, décorer avec des pistaches, si désiré, et servir.

* Les poires peuvent être préparées la veille (ce qui est encore mieux) et conservées au réfrigérateur.