Pour cette recette, j’ai utilisé des légumes printaniers – asperges et pois verts – et j’ai ajouté du fromage feta pour la rendre encore plus savoureuse.

Quatre-quarts salé aux légumes

Préparation: 20 min

Cuisson: 55 min

Portions: 6 à 8

Ingrédients

2 ou 3 c. à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail

10 asperges, coupées en tronçons

80 ml (1/3 tasse) de pois verts

Sel

750 ml (3 tasses) de farine tout usage

11/2 c. à thé de poudre à pâte

2 œufs

100 ml (3/8 tasse) d’huile de tournesol ou de canola

100 ml (3/8 tasse) de lait

180 ml (3/4 tasse) de fromage feta émietté

6 oignons verts, hachés finement

80 ml (1/3 tasse) d’aneth frais, haché finement

Poivre du moulin

Graines de sésame pour garnir

À LIRE: Focaccia aux oignons et aux olives

Préparation

Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive et la gousse d’ail, puis ajouter les asperges et les pois verts. Saler, couvrir et laisser cuire environ 10 min en ajoutant un peu d’eau au besoin. Éteindre le feu et laisser refroidir. Préchauffer le four à 360 °F (185 °C) et tapisser un moule à pain de papier sulfurisé (parchemin). Dans un bol, tamiser la farine avec la poudre à pâte. Dans un autre bol, fouetter les œufs, l’huile de tournesol et le lait. Ajouter à la farine et bien mélanger. Incorporer le mélange de légumes cuits, le fromage, les oignons verts, l’aneth, une pincée de sel et du poivre au goût. Verser le mélange dans le moule, parsemer de graines de sésame et cuire environ 45 min, jusqu’à ce que le centre du quatre-quarts soit cuit. Laisser refroidir complètement avant de démouler et de couper en tranches.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.