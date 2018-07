Nice cream à la menthe et au chocolat

Temps de préparation: 5 minutes

Temps de repos: 15 minutes à 1 heure

4 portions

Ingrédients

3 à 5 bananes congelées

15 ml (1 c. à soupe) de poudre de cacao d’excellente qualité

60 ml (1/4 tasse) de boisson de soya enrichie (au besoin)

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de menthe

Quelques feuilles de menthe fraiche pour décorer

Préparation

Au robot-mélangeur, broyer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Pour une version ultra-crémeuse, ajouter un peu de boisson de soya (ou de lait) au mélange.Garnir de menthe ciselée, si désiré.

Bon à savoir

Il est préférable de remettre le mélange 1 heure au congélateur si on désire le servir dans un cornet. Il sera plus facile de former des boules avec notre cuillère à crème glacée.

