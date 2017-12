Repas des fêtes: des recettes à préparer à l’avance

Quand les invités remplissent la maisonnée, ce n’est plus le temps de cuisiner! Avec ces recettes de pâtés, ragoûts et desserts, on peut se préparer quelques jours, voire des semaines, à l’avance, afin de passer plus de temps avec les gens qu’on aime pendant les festivités.