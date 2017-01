Salade de betteraves: nos meilleures recettes

Revue et corrigée par Gwyneth Paltrow- et par presque tous les jeunes chefs cool et tatoués – la salade de betteraves est redevenue un plat tendance. Pas étonnant: avec leur petit goût de terre, leurs arômes sucrés et leur couleur vibrante, les betteraves cuites (ou crues!) font des salades surprenantes. Cultivé au Québec depuis longtemps, ce légume racine est riche en vitamines, minéraux et antioxydants. En plus, il représente une bonne source de fer pour les femmes. Les feuilles de betterave ont aussi des vertus. Il ne faut pas les jeter, mais les réserver à la composition des salades.

Comment choisir les betteraves au marché?

Sélectionner les betteraves qui sont petites ou moyennes et dont la pelure est sèche. Pour une conservation plus longue – c’est-à-dire plusieurs semaines – retirer et conserver les feuilles à part. Envelopper ensuite chaque betterave dans un papier essuie-tout et ranger au frigo.

Comment apprêter les betteraves?

Betteraves crues : Peler, couper en lanières et incorporer des betteraves dans un gourmand plateau de crudités. Sinon, faire de fines tranches à la mandoline ou de petits copeaux à la râpe à fromage, afin d’en garnir les salades ou autres repas.

Betteraves rôties : Envelopper les betteraves individuellement dans un papier d’aluminium, puis les faire rôtir à 400 F sur une plaque à cuisson pendant une heure. Laisser tiédir et puis retirer la peau. Arroser d’huile d’olive extra-vierge et d’estragon ou de ciboulette hachée pour un accompagnement simple, mais savoureux.

Betteraves bouillies : Peler les betteraves et les faire bouillir jusqu’à ce qu’elles soient tendres (25 à 45 minutes). Mélanger avec de l’huile d’olive, du zeste d’orange et du sel pour un plat d’accompagnement, ou ajouter aux salades ou smoothies.

Pour sortir de l’ordinaire

Faites une salade en coupant la betterave en fines juliennes, puis aromatisez le tout d’une bonne vinaigrette à base de jus d’orange, de vinaigre balsamique ou d’huile de noix. Utilisez-la pour remplacer les carottes râpées du gâteau aux carottes ! Pourquoi pas en potage ? Faites cuire les betteraves pelées dans du bouillon de volaille, accompagnées de poireau, d’oignon ou même de fruits comme la pomme et la poire. Ensuite, assaisonnez et liquéfiez avant de servir avec du yogourt nature ou de la crème sure. Cuite dans moins de liquide, elle fera aussi une savoureuse purée, particulièrement si elle est aromatisée de cumin, d’aneth ou de persil. Après l’avoir huilée, salée et poivrée, faites-la rôtir au four, non pelée et entière. (45 à 60 minutes, à 250 °C ou 475 °F).

Quelques recettes de salade de betteraves:

Salade de betteraves à l’aneth : Le meilleur exemple d’un plat santé gourmand qui nous fait du bien! En plus, on se sert des feuilles des betteraves dans cette salade.

: Le meilleur exemple d’un plat santé gourmand qui nous fait du bien! En plus, on se sert des feuilles des betteraves dans cette salade. Salade de tomates, de betteraves et de burrata : une salade conviviale, qui permet de savourer plusieurs variétés de tomates.

: une salade conviviale, qui permet de savourer plusieurs variétés de tomates. Salade de betteraves jaunes, oranges sanguines et lentilles de 3 fois par jour: une recette nourrissante et vitaminée imaginée par Marilou.

de 3 fois par jour: une recette nourrissante et vitaminée imaginée par Marilou. Salade de betteraves au chèvre frais, miel et noix du chef Danny St-Pierre: succès garanti!

du chef Danny St-Pierre: succès garanti! Salade de betteraves et fromage stilton : une création du chef Chuck Hughes, qui combine un fromage bleu solide et de tendres betteraves.

: une création du chef Chuck Hughes, qui combine un fromage bleu solide et de tendres betteraves. Salade de betteraves jaunes, vinaigrette au fromage de chèvre par Alexandre Loiseau: « Cuisiner permet de profiter de diverses saveurs, mais aussi de plein d’odeurs. Jamais une sauce à spaghetti du commerce ne parfumera la maison comme celle qu’on prépare soi-même, fait remarquer le chef. Et puis, les repas achetés tout faits, ça devient vite monotone. »

par Alexandre Loiseau: « Cuisiner permet de profiter de diverses saveurs, mais aussi de plein d’odeurs. Jamais une sauce à spaghetti du commerce ne parfumera la maison comme celle qu’on prépare soi-même, fait remarquer le chef. Et puis, les repas achetés tout faits, ça devient vite monotone. » Salade de betteraves et pamplemousse : une recette tout en fraîcheur.

: une recette tout en fraîcheur. Salade de betteraves, clémentines et céleri-rave : une salade d’automne qui fait contraster des saveurs sucrées et acidulées.

: une salade d’automne qui fait contraster des saveurs sucrées et acidulées. 3 salades de betteraves faciles à faire, par Gwyneth Paltrow: une version relevée par la menthe, une deuxième, toute simple, à l’huile de pépins de citrouille au vinaigre de xérès, et une troisième à la new-yorkaise.

Les betteraves en soupe:

Soupe froide de betteraves et de pommes

Potage aux betteraves et poireau: le potage et sa garniture au persil peuvent être préparés la veille.

Les betteraves en plat principal:

One-pot-pasta: rigatonis aux betteraves . La betterave est utilisée pour sa saveur sucrée, mais aussi parce qu’elle confère aux pâtes une jolie couleur. Une recette étonnante, qui en met plein la vue!

. La betterave est utilisée pour sa saveur sucrée, mais aussi parce qu’elle confère aux pâtes une jolie couleur. Une recette étonnante, qui en met plein la vue! Sandwich santé aux betteraves: un power sandwich au pain de blé entier, aux pousses, hoummos, radis, avocat… De quoi faire le plein de superaliments!

Les betteraves en dessert: