Salade de kale de style burritos

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 20 minutes

4 portions

Ingrédients

Pour le riz

500 ml (2 tasses) de riz brun à grains longs, rincé et égoutté

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes ou d’eau

Pour la vinaigrette à la lime et au miel

60 ml (1/4 tasse) de jus de lime (le jus de 2 limes)

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive ou d’huile d’arachide

30 ml (2 c. à soupe) de miel

30 ml (2 c. à soupe) de coriandre fraiche, hachée

1 gousse d’ail, hachée

2,5 ml à 5 ml (1/2 c. à thé à 1 c. à thé) de piment jalapeño, haché

Pour la salade

500 ml (2 tasses) de chou frisé (kale), émincé (environ 4 à 5 grosses feuilles)

1 boite de 540 ml (19 oz) de haricots noirs, rincés et égouttés

2 tomates, coupées en morceaux

1 avocat

1 poivron rouge, coupé en dés

1 mangue, coupée en dés

1 piment jalapeño, coupé en dés

Une grosse poignée de coriandre, finement hachée

Fromage râpé ou fromage fêta, au goût

Préparation

Pour le riz

1. Dans une casserole, porter le riz et le bouillon à ébullition. Couvrir et cuire à feu doux environ 35 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé et que le riz soit tendre. Retirer du feu. Laisser reposer.

Pour la vinaigrette à la lime et au miel

2. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Bien mélanger et réserver.

Pour l’assemblage

3. Dans un grand bol, mélanger le kale avec 30 ml (2 c. à soupe) de la vinaigrette. Bien mélanger et laisser reposer pendant 10 minutes pour permettre aux feuilles de s’attendrir.

4. Dans 4 bols de services, assembler la salade en disposant un fond de riz. Garnir du reste des ingrédients. Arroser généreusement du reste de la vinaigrette.

Astuce

On peut remplacer les feuilles de chou frisé (kale) par du bébé kale vendu en barquettes, déjà lavé et prêt à être consommé.

À lire aussi: Recettes mexicaines: tacos, guacamoles et salsas pour faire la fiesta!

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.

Les opinions émises dans cet article n’engagent que l’auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de Châtelaine.