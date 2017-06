Salade de lentilles avec cerises et feta

Pour cette recette, j’ai combiné les lentilles à des cerises, du feta et de la roquette. Rien de plus facile à faire, et rien de plus savoureux!

Préparation: 10 min

Cuisson: 40 min

Portions: 4

Ingrédients

500 ml (2 tasses) d’eau

125 ml (½ tasse) de lentilles noires sèches

2 gousses d’ail

sel

1 litre (4 tasses) ou plus de roquette

20 cerises (ou plus), dénoyautées et coupées en deux

180 ml (¾ tasse) de fromage feta émietté

Pour la vinaigrette

6 à 8 c. à soupe d’huile d’olive

le jus de ½ orange

sel, poivre

Préparation

1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition avec les lentilles, les gousses d’ail et une bonne pincée de sel. Couvrir et laisser mijoter à feu doux environ 35 à 40 minutes*, ou jusqu’à ce que les lentilles soient tendres mais pas défaites.

2. Bien égoutter les lentilles et les laisser refroidir complètement. Retirer les gousses d’ail et les jeter.

3. Dans un petit bol, préparer la vinaigrette en mélangeant les ingrédients à l’aide d’un fouet; réserver.

4. Monter la salade en portions individuelles ou dans une grande assiette en déposant d’abord la roquette, puis les lentilles, suivies des cerises et d’un peu de feta. Y verser la vinaigrette et servir.

* Pour réduire le temps de cuisson des lentilles, les faire tremper au préalable dans l’eau froide de 1 à 2 heures.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.