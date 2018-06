Salade de quinoa au poulet, salsa de fraises et de coriandre

Préparation: 25 minutes

Cuisson: 30 minutes

Donne 4 portions

Ingrédients

Pour la salade

400 ml (1 3/4 tasse) de bouillon de légumes

95 g (1 tasse) de quinoa rouge ou blanc, rincé et égoutté

60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre

5 ml (1 c. à thé) de miel

120 g (1 tasse) de poulet cuit, coupé en dés

1 boîte de 398 ml (14 oz) de lentilles brunes, rincées et égouttées

Pour la salsa de fraises et de coriandre

210 g (1 tasse) de fraises, coupées en brunoise

50 g (1/2 tasse) de fromage feta, émietté

1 petit oignon rouge, finement haché

1 piment jalapeno, épépiné et haché

Une grosse poignée de coriandre fraîche, hachée

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Le jus de 1 lime

Poivre et sel

Préparation:

Dans une casserole, amener le bouillon de légumes à ébullition. Ajouter le quinoa et cuire de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le quinoa soit tendre. Laisser refroidir. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients « Pour la salsa de fraises et de coriandre ». Réserver. Dans un grand bol, combiner tous les ingrédients « Pour la salade ». Verser dans des bols de service. Garnir de la salsa de fraises et de coriandre.

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.

Les opinions émises dans cet article n’engagent que l’auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de Châtelaine.