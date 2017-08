Salade de quinoa avec nectarines et mozzarella di bufala

L’été n’est pas terminé, on a encore envie de profiter des belles journées ensoleillées et de manger léger, tout en se régalant des produits de saison. Incontournables en saison estivale, les salades sont fraîches, santé et faciles à préparer: tout va dans un même plat!