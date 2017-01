Saveurs d’Haïti: deux nouveaux produits

Mamba, c’est le mot créole pour dire beurre d’arachide. Celui consommé dans la perle des Antilles se démarque par son goût épicé. On le reproduit maintenant ici, à partir d’arachides d’Haïti et de la Géorgie, en y intégrant du piment fort et un peu de sel et de sucre de canne bio. En versions douce, moyenne et forte, plus une croquante. D&DMamba, environ 9 $ / 500 g ou, en ligne, 29,99 $ / boîte de 3 pots.

À LIRE: Chili végétarien à la courge musquée, aux lentilles noires & au kale

LS Cream, désormais en vente à la SAQ après une percée états-unienne, est une variante de la crémasse, boisson emblématique du pays. Cette liqueur à la crème présente des notes de vanille, muscade, cannelle et noix de coco. À boire on the rocks ou en cocktail. LS Cream, 31,75 $, 750 ml (SAQ 12723222).

À LIRE: Mijoteuse: 15 recettes pour mieux planifier les soupers