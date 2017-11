Scones salés aux tomates séchées et aux olives

Pour rendre ces scones encore plus irrésistibles, on peut les garnir d’un fromage crémeux et d’une tranche de charcuterie, du jambon par exemple, dont la saveur épouse parfaitement le goût prononcé des tomates séchées et des olives.

Préparation: 5 minutes

Cuisson: 16 à 18 minutes

Pour 20 petits scones

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de farine non blanchie

1 c. à thé de poudre à pâte

1/4 c. à thé de sucre

125 ml (1/2 tasse) de beurre froid coupé en petits cubes ou râpé

180 ml (3/4 tasse) de babeurre + 2 c. à soupe pour badigeonner

1 c. à thé de sel

5 tomates séchées coupées en petits morceaux

10 à 12 olives noires dénoyautées et tranchées

Préparation