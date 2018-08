Smoothie tropical (à boire avant l’entraînement)

Préparation: 5 minutes

Pour 1 smoothie

Ingrédients

25 g (1/4 tasse) de flocons d’avoine

75 g (1/2 tasse) de mélange de fruits tropicaux (papaye, ananas, mangue), surgelé

190 ml (3/4 tasse) de yogourt grec, nature

1/2 banane

125 à 250 ml de lait de coco, de lait ou de boisson de soya enrichie

Le jus de 1/2 lime

Quelques cubes de glace

Préparation

Au mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse. Servir immédiatement.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.