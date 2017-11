Soupe de pois chiches

La soupe de pois chiches est un plat très nutritif et réconfortant, parfait pour les soirées d’hiver, quand on veut se réchauffer le corps et le cœur. Riches en protéines végétales, en fibres alimentaires, ainsi qu’en vitamines et minéraux, les pois chiches sont délicieux et appréciés par toute la famille.