Tartelettes crues en croûte de noix

Préparation: 15 minutes

Réfrigération: 1 heure

6 petites tartelettes d’environ 6 à 8 cm (2 à 3 po)

Ingrédients

Croûte de noix

150 g (1 1/2 tasse) de noix de Grenoble

45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable ou de miel chaud

Garniture

500 g (1 tasse) de petits fruits de saison (fraises, framboises, bleuets, cerises de terre, cerises griottes, etc.)

Préparation

Concasser finement les noix de Grenoble au robot culinaire. Ajouter le sirop d’érable et mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture granuleuse, mais pas trop fine. Chemiser des moules à muffins d’une pellicule plastique. Bien presser le mélange de noix dans les moules de façon à créer de petits bols. On peut aussi utiliser des moules à tartelettes à fond amovible. Laisser refroidir au réfrigérateur au moins 1 heure. Démouler les tartelettes et déposer les garnir de fruits frais au moment de servir.

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.