5 secrets pour des burgers parfaits

1. Pour un maximum de goût et pour garder l’humidité, on y met des oignons rôtis.

2. Le secret d’une texture légère: mélanger viande, huile (au besoin) et assaisonnements rapidement et sans comprimer. Puis, former des galettes d’au moins 2,5 cm (1 po) d’épaisseur et d’un diamètre supérieur de 2,5 cm (1 po) à celui du pain à hamburger, car la viande se contracte en cuisant.

3. On retourne les galettes une seule fois pendant la cuisson et on ne les presse pas ; ainsi le jus reste à l’intérieur. Pour une viande à point, on ne laisse pas plus de 8 ou 9 minutes sur le barbecue. Ou, mieux, on utilise un thermomètre à cuisson inséré sur le côté d’une galette. La température recommandée : 71 °C (160 °F) pour les viandes hachées, 74 °C (165 °F) pour la volaille hachée.

4. Côté garnitures, on pense variété: légumes grillés (poivrons rouges, aubergines ou courgettes), chutneys, confiture d’oignons.

5. On ajoute des flocons d’avoine: En mélangeant environ 125 ml (1/2 tasse) de flocons d’avoine à 450 g ( 1 lb) de boeuf haché maigre, on s’assure d’obtenir une boulette de viande bien tendre et juteuse.

Mise à jour d’un article publié le 2 mai 2012