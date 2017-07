10 alcools pour visiter le Québec

Renversante sangria

Ceci n’est pas une sangria comme les autres. Elle est réalisée avec la crème de cassis Monna et filles sur l’île d’Orléans. Son goût est divin! La famille Monna fait des merveilles avec ce petit fruit noir. On ne peut plus se passer de sa liqueur acidulée et fruitée dans les cocktails. Sur place, on ne manque pas de goûter les crèmes glacées parfumées au cassis, qui prennent des teintes violacées.

Monna & Filles Crème de cassis, Code SAQ: 10381661, 25,25 $