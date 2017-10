10 vins pour le brunch

Pour les matins gris et frais d’automne, ce rosé d’Espagne aura vite fait de ramener le soleil et la chaleur à notre table. Produit par la maison Otazu, il sent les fruits à chair blanche et les fleurs. Son attaque est rafraîchissante et sa texture est ronde, presque crémeuse. À servir avec les salades de tomates et les fromages.

Otazu Rosé 2016, Code SAQ: 13287274, 18,90 $