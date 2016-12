20 bons vins autour de 20$ ou moins

Blanc d’après-ski

Après une journée dans la neige, rien de mieux qu’une fondue au fromage pour se réchauffer. Pour accompagner ce plat riche, il faut un blanc sec et vif. Le trebbiano d’Abruzzo du domaine Masciarelli en Italie fera le travail. Il est délicat, parfumé et croquant en bouche. En plus, il est vendu à prix d’ami.

Masciarelli Trebbiano d'Abruzzo 2015, Code SAQ : 12635097, 14,65$