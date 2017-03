3 recettes de cocktails classiques

Old Fashioned



Un délicieux cocktail amer avec une pointe de sucre qui se déguste lentement.

Ingrédients

2 de traits bitter (Angostura)

1/2 oz de Sirop simple du bar Le Lab

2 oz spiritueux (bourbon)

Instructions

Dans un verre old-fashioned, mettre le bitter et le sucre. Ajouter 4 cubes de glaces, et commencer la dilution. Ajouter 1 oz de spiritueux, ainsi que 4 autres cubes de glace, continuer la dilution. Terminer de mettre l’alcool (1 oz) et compléter avec de la glace. Tourner jusqu’à obtention de la bonne dilution. Décorer d’un zeste de citron ou d’orange et d’une cerise.

Amaretto Sour

La saveur aigre-douce de ce cocktail classique saura certainement ravir n’importe quel convive.

Ingrédients

2 traits de bitter lavande ou Angostura (optionnel)

1/2 blanc d’œuf

1 oz de jus de citron

1 oz de jus d’orange

2 oz d’amaretto

Instructions

Dans un shaker, mettre tous les ingrédients et agiter sans glace pendant 10 secondes pour bien émulsionner le blanc d’œuf. Ensuite, remplir le shaker de glace jusqu’à moitié et agiter 5 à 8 secondes. Verser sur glace, dans un verre old-fashioned et décorer avec un zeste de citron ou d’orange.

St-James Old Grog

Un cocktail épicé idéal pour se réchauffer ou pour servir de remède de grand-mère !

Ingrédients

1 tranche d’orange

1 bâton de cannelle

1 tranche de gingembre

1/2 oz de sirop artisanal Gingembre infernal du bar Le Lab

1 oz de jus d’orange

2 oz de rhum au choix

2 oz d’eau chaude

Instructions

Dans une tasse, mettre la tranche d’orange, le bâton de cannelle ainsi que le gingembre. Ajouter le sirop, le jus d’orange et le rhum puis compléter avec de l’eau bouillante.

Gabrielle Panaccio est la propriétaire fondatrice de ProxiBar, et également la bar-manager au Lab, comptoir à cocktails.