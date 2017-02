3 recettes de cocktails sans alcool

No-gin & tonic à l’espagnole

Un cocktail amer et herbacé qui met à l’honneur un sirop tonique à l’ancienne.

Ingrédients

8 feuilles de fines herbes au choix (menthe, basilic, coriandre ou romarin)

4 tranches de légumes (concombre ou céleri)

2 oz de sirop tonique ancestral Le Lab

Eau gazeuse

Glace

Quartier de lime

Instructions

Dans un verre ballon, écraser les feuilles de fines herbes, ajouter les tranches de légumes, le tonique et terminer par l’eau gazeuse. Ajouter de la glace et bien mélanger à l’aide d’une cuillère. Décorer avec un quartier de lime. Pour un cocktail plus fruité, on peut remplacer les tranches de concombre ou de céleri par de petits fruits (framboises, bleuets) réduits grossièrement en purée.

Bulles d’extase

Mousseux, frais et bien équilibré, ce cocktail fait oublier qu’on ne boit pas du champagne.

Ingrédients

1 branche de romarin

½ oz de jus de citron

1 oz de sirop artisanal Gingembre infernal du bar Le Lab

2 oz de jus de canneberge

Moût de pomme

Glace

Tranche de pomme déshydratée (facultatif)

Instructions

Dans un shaker, mettre le romarin, le jus de citron, le sirop de gingembre, le jus de canneberge et la glace. Bien secouer. Verser dans une flûte à champagne et ajouter le moût de pomme. Décorer avec une tranche de pomme déshydratée, si désiré.

Vitamix 1351

Frais et plein d’agrumes, le Vitamix 1351 donne l’illusion d’être à la plage.

Ingrédients

2 oz de sirop de grenade

1 oz de jus de citron

2 oz de jus de pamplemousse

2 oz de jus d’orange

Glace

1 tranche d’orange

Instructions

Mettre tous les ingrédients dans un shaker et bien secouer. Verser dans un verre tulipe (ou verre « hurricane ») et décorer avec une tranche d’orange.