Vin: 20 bouteilles de rouge à moins de 20$

Pour étancher sa soif de bio

Le vin bio coûte parfois plus cher. Pas celui-ci. Le réputé vigneron Jean-Paul Daumen vinifie dans le sud de la France un rouge à la fois goûteux, accessible et issu de l’agriculture biologique. Dans la bouteille, cet assemblage de cabernet sauvignon et de grenache n’est pas trop corsé. Il explose d’arômes de fruits rouges et de thym. Accompagné d’un gigot d’agneau de Charlevoix, c’est le bonheur.

Jean-Paul Daumen Principauté d’Orange 2015, Code SAQ : 12244547, 17,05 $