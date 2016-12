La laine de l’agneau

L’agneau du Québec est un produit exceptionnel et de grande qualité. À mon avis de grande voyageuse, je vous dirais même que c’est le meilleur agneau du monde! Il faut goûter à celui de la Bergerie Revenons à nos moutons, de l’Île Verte ou l’agneau de Charlevoix maintenant bien connu et reconnu. C’est d’ailleurs la première appellation d’origine contrôlée du Québec et d’Amérique du Nord.

¨L’agneau de Charlevoix est nourri d’orge, d’avoine et de fourrage produits localement. Pas de maïs. Ce qui donne une viande tendre, moins grasse et pâle. Et, il doit évidemment naître dans Charlevoix et y rester jusqu’à l’abattage.¨ – Stéphanie Bérubé, La Presse

Lors de mon dernier passage dans Charlevoix, en plus de manger de l’agneau, j’ai fait une découverte extraordinaire… L’entreprise d’Hélène et Yvan, Charlevoix Pure Laine, qui récupère la laine des moutons et en fait de superbes bas, des foulards et des tuques pour l’hiver!

Géniale initiative! D’autant plus que la laine n’était plus récupérée depuis des années. Elle est lavée avec un savon bio, sans phosphate et séchée à l’air libre, avant d’être étirée, tordue et filée.





Les bas de Charlevoix pure laine ©NatalieRichard





Chantal, l'artisane ©NatalieRichard

C’est un peu chaud pour parler de bas de laine, je l’avoue… mais si vous passez par Charlevoix, c’est l’occasion de faire vos provisions pour l’hiver!





Les bas de laine sans teinture ©NatalieRichard