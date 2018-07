Horoscope: août 2018

Une éclipse solaire est attendue ce mois-ci, et Mercure et Mars seront en phase rétrograde jusqu’au 18 et 27 août, respectivement. Le moment est donc propice à la réflexion et au changement. Demandez-vous si les personnes que vous chérissez et les choses qui vous tiennent à cœur font partie de vos priorités au quotidien. Quant aux projets qui se présenteront d’ici le 27 août, pensez-y à deux fois, pour éviter de vous engager dans des entreprises qui ne mèneraient à rien, ou pire, qui vous feraient dévier de votre objectif. Il est temps d’aller de l’avant — même si cela implique parfois de faire des changements.

Illustration: Anastasia Lembrik/Shutterstock.com Lion 23 juillet – 22 août



L’éclipse solaire dans le signe du Lion le 11 août vous apportera beaucoup d’énergie. La nouvelle lune vous donnera l’élan qu’il vous manquait pour faire des changements importants. Commencez quelque chose de nouveau, allez au bout de vos idées et soyez créative pour tenter de réaliser ce que vous voulez dans votre vie ou dans le monde. Vous êtes prête, il est temps de passer à l’action. Profitez de l’énergie qui vous anime pour mettre de l’avant vos projets. Ce mois-ci est une période propice pour faire bouger les choses.



