29 beaux looks aperçus à Milan

Milan défend toujours brillamment sa réputation de capitale de la mode. Et comme on est au royaume des paparazzis, les blogueuses et les rédactrices s’en donnent à cœur joie devant les photographes de mode de rue qui s’époumonent avec enthousiasme : « Bella ! Bellissima ! » Certaines stars d’Instagram et de YouTube changent de tenue jusqu’à cinq fois par jour – Chiara Ferragni et Anna Dello Russo, par exemple, prennent soin d’endosser la griffe du créateur lorsqu’elles assistent à son défilé. Des designers émergents prêtent des vêtements hautement photogéniques à des influenceuses qui se font repérer sur-le-champ et immortaliser sur les réseaux sociaux. Coup d’œil sur cette faune bigarrée où la flamboyance côtoie la discrétion luxueuse.

