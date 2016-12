Bijoux: peut-on marier les métaux?

À LIRE: 5 étapes pour nettoyer (et bien conserver) ses bottes d’hiver

« Absolument ! s’exclame Elise Lachance. C’est une manière très actuelle d’accessoiriser ses tenues. On voit d’ailleurs sur le marché beaucoup de bijoux qui combinent l’argent inox avec le doré ou l’or rose. » Un ornement de ce genre est un bon point de départ quand on veut superposer différentes pièces. Par exemple, une bague associant deux ou trois métaux agira comme fil conducteur pour harmoniser des chaînes délicates dorées et argentées qu’on aurait autrement hésité à porter ensemble. « Pour les teints froids, je suggère d’allier l’argent, l’or rose et le métal noir. Pour les teints chauds, on ira plutôt vers le doré, l’argent et le bronze », dit la styliste.

En plus de marier le doré et l’argent, on aime mélanger les longueurs de colliers.

À LIRE: Noël dernière minute: des cadeaux à moins de 50 $