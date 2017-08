Céline Dion: icône de style

Céline Dion a l’habitude de se réinventer, avec plus ou moins de succès (voir la période «bleachée» de Las Vegas), mais jamais elle n’a autant surpris – et ravi – le milieu de la mode que depuis qu’elle s’est attachée au styliste américain Law Roach. Cette reconversion, amorcée au début de l’année 2016, l’a propulsée au rang de fashionista aguerrie. Preuve qu’elle a la piqûre de la mode: elle lance une collection de sacs à main, valises et accessoires! Ce qui étonne peut-être le plus chez la chanteuse devenue icône de style, c’est le plaisir évident qu’elle y trouve. Et quand Céline a du fun, on en a aussi! Retour sur 20 looks inoubliables aperçus sur Instagram.