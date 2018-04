Juste les bonnes combinaisons (-pantalons)!

Avec cette seule pièce forte, boutonnée, zippée ou ceinturée, ourlets roulés et manches retroussées, nous voilà prêtes pour aller travailler. Au boulot…? Oui! N’oublions pas que la combipantalon a de modestes origines utilitaires: elle en a habillé des ouvriers d’usine, des garagistes, des plombiers (au 19e siècle), puis des pilotes de chasse et des parachutistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. On doit sa percée dans l’univers de la mode à Yves Saint Laurent (toujours lui!) à la fin des années 1960. Elle ressemble alors davantage à un smoking qu’à un bleu de travail et se met à fréquenter les pistes de danse des clubs disco. L’iconique Studio 54 verra les versions extrêmes en satin et paillettes (allô, Bianca Jagger et Farrah Fawcett!). Aujourd’hui, la combipantalon rend autant service le jour que le soir, affichant un mélange d’élégance et de nonchalance. Apprivoisons-la en denim indigo ou en coton kaki, avec des flâneurs ou des tennis blancs (le rose dragée, c’est quand on est sûre de soi!). Le soir tombé, des sandales scintillantes et bijoutées lui donneront une aura sexy. Et les vacancières qui apprécient son esprit pratique la glisseront sans hésiter dans leur valise.

