Pour avoir du style cet été, on copie Aimee Song!

1 de 22 Précédent Suivant

Photo: Instagram d'Aimee Song @songofstyle Comment avoir du style cet été? Réponse: Aimee Song! L’Orient et la côte ouest américaine se croisent dans ce look adopté par la modosphère.

Qui est-elle? Architecte d’intérieur, blogueuse et youtubeuse californienne, Aimee est une des femmes les plus influentes du web. Avec sa sœur Dani, elle a créé Two Songs, une collection éthique de t-shirts et de cotons ouatinés. Elle a consolidé son empire en multipliant les collaborations avec Havaianas, Botkier, Laura Mercier et, récemment, Gentle Monster, une entreprise coréenne branchissime pour laquelle elle a dessiné des lunettes de soleil.

Signes distinctifs La coolitude de Los Angeles mélangée au raffinement oriental. L’image qui nous vient en tête? Un jean usé, habillé d’un cardigan kimono. La tendance «boudoir au grand jour» n’a plus de secrets pour Aimee qui déambule dans les rues en nuisette soyeuse. Elle prend position sur des sujets d’actualité en affichant des messages sur des t-shirts: «We should all be feminists» (Dior), «We will not be silenced» (Prabal Gurung)… ou encore «GRL PWR» ou «Amour» dans sa propre collection.

Ses trucs de stylisme • À copier sans se poser de questions: le kimono porté sur un pantalon. Il fait office de veste ou de cardigan et passe le test auprès de toutes les silhouettes. • Le message est clair: l’activisme est à la mode! Comme Aimee, on manifeste nos opinions en toutes lettres sur des t-shirts.

Instagram @songofstyle

Site twosongs.myshopify.com