Comment avoir du style cet été? Réponse: Viviana Volpicella!

Qui est-elle? Née à Bari, dans le sud de l’Italie, et Milanaise d’adoption, cette diplômée en architecture a préféré suivre sa passion pour la mode. Styliste pour Vogue Brasil et pour des campagnes publicitaires (Sisley, MaxMara Weekend, Pennyblack), elle est aussi directrice mode de LaDoubleJ, un site de vêtements et d’accessoires vintage.

Signes distinctifs Le plus beau sourire des fashionistas (son meilleur accessoire, selon elle, et on est bien d’accord!), un hâle ambré à longueur d’année. Cette pétillante méridionale se nourrit de couleurs solaires et de mariages d’imprimés bariolés. Elle fait cohabiter masculin et féminin, grandes marques et créateurs émergents, flâneurs plats et talons 15 cm.

Ses trucs de stylisme • Viviana utilise souvent un simple chemisier blanc comme point de départ de son look. Elle ajoute une pièce forte, comme un pantalon scintillant ou une jupe corolle à imprimé audacieux. • Sa recette éprouvée: des grands classiques universels (le t-shirt, la veste de travailleur, le jean, les flâneurs et les Wayfarer de Ray-Ban), qu’elle personnalise avec des bijoux porteurs d’histoire (héritage familial, souvenirs de vacances).