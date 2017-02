Comment j’ai appris à ne plus avoir peur de la lingerie taille plus

Quand j’étais ado, les rayons de lingerie taille plus se résumaient à quelques très grandes robes de nuit en coton, à des soutiens-gorge assez neutres merci et à une petite section de culottes (que je refuse de décrire comme des « culottes de grand-mère », parce que ce sont encore les modèles que je préfère). Trouver un soutien-gorge à la fois bien ajusté et stylé était un sacré défi, voire impossible. Pendant des années, quand venait le temps de rafraîchir mon tiroir à sous-vêtements, j’allais dans les boutiques avec pour but d’en ressortir le plus vite possible.

Plus maintenant. Grâce à des femmes comme Ashley Graham, une mannequin qui a dessiné sa propre collection de lingerie pour Addition Elle, une petite révolution s’est tranquillement opérée. Aujourd’hui, les rondes comme moi peuvent aller dans de grands magasins, des boutiques spécialisées ou cliquer où bon leur semble pour choisir parmi de magnifiques ensembles de lingerie taille plus en dentelle.

Oh, et ce n’est pas parce que c’est la Saint-Valentin qu’on devrait se précipiter dans les boutiques. Personnellement, je ne pense pas que c’est avec de la lingerie qu’on peut impression son ou sa partenaire. Si je mets un body en dentelle ou un joli ensemble soutien-gorge et culotte, c’est d’abord pour ME faire plaisir (pendant que je danse sur Drunk in Love devant le miroir du corridor). Après avoir passé deux décennies à apprivoiser mes courbes, j’ai réalisé qu’une grande partie de l’acceptation de soi passe par le fait de prendre des risques et d’essayer des vêtements qu’on n’aurait pas osé porter. Parce que les bikinis, les robes moulantes, les hauts écourtés et la lingerie qu’on choisit ont le pouvoir de nous faire sentir sûres de nous et sexys.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux ensembles de lingerie taille plus, mais que vous ne savez pas par où commencer, pensez d’abord à mettre en valeur les parties de votre corps que vous préférez. Moi, je me sens sexy lorsque je montre mes cuisses et mes fesses, donc j’aime porter des culottes garçonnes avec des détails en dentelle à l’arrière. Vous pouvez aussi aller voir en ligne pour vous inspirer. Je suggère de se tourner vers des blogueuses qui prônent l’acceptation de soi telles que Chanté B de Everything Curvy & Chic, Corissa Enneking de fatgirlflow.com et Gabi Gregg de gabifresh.com. Ce n’est pas une mauvaise idée d’imprimer une photo ou deux et de les traîner avec vous en boutique pour une petite bouffée d’inspiration. Et si vous êtes en quête d’un nouveau soutien-gorge ou de sous-vêtements de maintien pour aller sous un haut ou une robe en particulier, assurez-vous d’aporter le morceau lorsque vous irez magasiner.

Mon conseil le plus important? En cas de doute, posez des questions. Les vendeuses sont là pour vous répondre, même si vous voulez uniquement savoir quelle est la différence entre le soutien-gorge pigeonnant et celui à demi-bonnet. Vous pouvez aussi demander qu’on détermine avec vous la taille de soutien-gorge qui vous convient, un service généralement gratuit (la plupart du temps, je le fais dans tous les magasins pour être certaine que l’ajustement soit parfait). Parfois, ça nous donne tout simplement une seconde opinion. (L’idée d’être en petite tenue devant une vendeuse vous fait rougir? Prenez un selfie devant le miroir et envoyez-le à votre meilleure amie pour savoir ce qu’elle en pense.) En outre, si vous magasinez depuis un bout, que vous n’avez toujours rien trouvé et que vous commencez à en avoir sérieusement assez, restez-en là. Vous y retournerez un autre jour, en meilleure forme. Disons-le, se regarder en sous-vêtements sous des lumières fluorescentes, stressée, en sueur et irritable, c’est vraiment la pire chose pour l’estime de soi.

C’est normal d’hésiter lorsque vient le temps d’acheter de la lingerie : rien ne rend plus vulnérable que d’enfiler de si petits morceaux de tissu. Mais cette vulnérabilité a peut-être quelque chose de bon, selon Marie Southard Ospina, qui écrit à propos de l’image corporelle positive. « Je ne veux pas seulement parler du moment où vous êtes en sous-vêtements devant quelqu’un dans votre chambre à coucher. Même déambuler seule dans la maison, vêtue de dessous affriolants, peut faire peur, parce qu’on craint souvent notre corps dans son plus simple état. » Et pourtant, voilà un geste qui peut aider à bâtir la confiance en soi. « Montrer les côtés les plus vulnérables de notre personnalité peut nous donner une toute nouvelle force », dit Mme Ospina. Je ne pourrais pas être plus d’accord avec elle.

Nos ensembles de lingerie taille plus favoris