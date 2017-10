Des tailleurs-pantalons pleins d’assurance!

On le pensait éculé et coincé dans son statut d’uniforme de la Working Girl des années 1980. C’est mal connaître le tailleur-pantalon, qui rebondit aujourd’hui grâce à ses apparitions médiatisées sur les tapis rouges et dans les comptes Instagram des influenceuses. Le complet-gris-de-monsieur-sérieux est devenu ultrabranché avec sa veste ajustée, son pantalon raccourci et des tennis blanches en guise d’accessoires (merci, Ellen DeGeneres!). Certains modèles poussent l’audace en troquant le fin lainage contre une soie fleurie qui leur donne un air de pyjama luxueux. Parfait pour un party, mais un peu trop pour aller passer une entrevue? On n’a qu’à dépareiller le duo, en boutonnant la veste légère sur un pantalon uni… Et jumeler le pantalon pyjama à un grand pull pour un style plus relax le week-end.

