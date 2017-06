Gala Québec Cinéma: les plus beaux looks du tapis rouge

C’était la fête du 7e art québécois ce dimanche 4 juin! Et il y avait du beau sur le tapis du Gala Québec Cinéma, en plus des deux animatrices, Édith Cochrane et Guylaine Tremblay qui nous ont fait rire toute la soirée!