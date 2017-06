Impossible d’y résister: la collection spéciale Vans x Peanuts

On a toutes un souvenir de la bande dessinée Peanuts épinglé au coin du cœur. C’est la troisième fois depuis les années 1980 que Vans renoue avec les personnages mythiques de Charles M. Schulz. Pas de hasard ici: l’amour nostalgique est un excellent filon marketing pour séduire les adultes. Qui peut résister à Snoopy qui essaie de voler un baiser à l’irascible Lucy? Charmant sur des slip-ons et des claquettes de piscine. L’ADN street de Vans est mis en valeur, avec des casquettes, des sacs à dos et des cotons ouatinés à capuchon, sur lesquels on retrouve le beagle philosophe couché sur sa niche… et même déguisé en skateur! Plutôt fan de Woodstock? Le petit oiseau jaune voltige sur de mignonnes socquettes. À qui s’adresse cette collection, finalement? Aux adultes (femmes et hommes) sans aucune gêne. Mais il y a aussi un volet pour les (vrais) enfants!

Dès le 16 juin dans les boutiques Vans et sur vans.ca