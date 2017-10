Les pièces-cultes à avoir dans son garde-robe

Le modèle original adopté en 1858 par la Marine nationale française devait comporter 21 rayures blanches et 21 bleu indigo. Il en a coulé de l’eau sous les ponts (et les navires !) avant que Coco Chanel, grande adepte du bronzage et des stations balnéaires, le repère sur les matelots locaux et l’intègre dans ses habitudes vestimentaires. Des images fortes se bousculent dans la tête quand on pense au tricot rayé : Pablo Picasso, Brigitte Bardot, Jean Seberg, Charlotte Gainsbourg… L’ancienne mannequin Inès de la Fressange ne jure que par ses pulls marins, ses jeans cigarette et ses ballerines. Mais le topo ne serait pas complet sans parler de l’immense Jean Paul Gaultier, amoureux fou de cette pièce-culte, qui a contribué à la rendre mythique en inventant des centaines de déclinaisons.

